Burgdorf

Die Polizei sucht einen Autofahrer, der am Dienstag einen schwarzen Opel Astra beschädigt hat. Diesen hatte der Halter gegen 16.20 Uhr auf dem Parkplatz eines SB-Marktes an der Uetzer Straße abgestellt. Als er zehn Minuten später zu seinem Wagen zurückkehrte, bemerkte er Kratzer an der kompletten Fahrerseite.

Die alarmierten Polizeibeamten gehen davon aus, dass ein Auto diese Schäden beim Ein- oder Ausparken verursacht hatte. Der Unfallfahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei schätzt den Schaden auf 1000 Euro.

Zeugen sollten sich unter Telefon (05136) 88614115 bei der Polizei melden.

Von Antje Bismark