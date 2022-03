Burgdorf

Noch keine zwei Wochen leben der 17-jährige Nikita und die 21-jährige Lisa in Burgdorf – und doch stehen die ersten Ziele der beiden jungen Erwachsenen aus der Ukraine fest. Der Jugendliche aus Charkiw, der bereits vier Semester Physik an der renommierten Universität seiner Heimatstadt studiert hat, möchte so schnell wie möglich an die Leibniz Universität wechseln. „Die physikalische Fakultät freut sich auf dich“, sagt Imke Fronia, Migrationsberaterin der Diakonie Hannover-Land und Kirchenkreissozialarbeiterin, an diesem Vormittag.

Sie hat den Kontakt vermittelt, sodass dem Studium nichts mehr im Weg steht – zumal Nikita ebenso wie Lisa an dem Sprachkurs im blau-gelben Wohnzimmer der Diakonie im Paulus-Gemeindezentrum teilnimmt. Die 21-Jährige, die in den vergangenen sechs Monaten in Kiew gelebt hat, arbeitete in ihrer Heimat als Gymnastiktrainerin in einem Fitnessstudio, managte dort zudem die Verwaltung. Jetzt organisiert sie für die anderen Flüchtlingsfrauen einen Sportkurs und plant, neben dem Deutschunterricht, auch eine Arbeit in einem Sportstudio zu beginnen.

Lehrer Wolfgang Paetsch (von links), Bürgermeister Armin Pollehn und Übersetzerin Marina Pilz stellen den Neubürgern die Stadt Burgdorf vor. Quelle: Antje Bismark

Anträge auf Integrationskurse laufen bereits

Beide leben privat mit ihren Familien bei Burgdorfer Familien, beide besuchen – wie 15 andere erwachsene Geflüchtete – seit vergangener Woche das kostenfreie Angebot, sich am Berliner Ring zu treffen und die deutsche Sprache zu lernen. Kaum hatten Fronia und ihre Mitstreiter das blau-gelbe Wohnzimmer geöffnet, stand Wolfgang Paetsch vor der Tür: Er hatte die Sprintklassen an der BBS geleitet, in denen seinerzeit die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge aus Kriegsgebieten wie Syrien und Afghanistan unterrichtet wurden.

Inzwischen im Ruhestand, möchte er sein Wissen nun nutzen. Nach den ersten Stunden bescheinigt er seiner „Klasse“ ein hohes Bildungsniveau: „Wir kommen mit dem Grundwortschatz zügig voran“, sagt er und fügt hinzu, dass ein früherer Kollege die Prüfungen für den A2- und B1-Abschluss abnehmen kann. „Damit“, sagt Migrationsfachberaterin Barbara Gebbe, „können die Geflüchteten dann in einen Integrationskurs wechseln.“ Mehr als 30 Anträge haben die Diakonie-Mitarbeiterinnen schon gestellt, täglich kommen neue hinzu.

Grundschüler lernen Deutsch in den Osterferien Für einen Deutschkurs der Grundschüler nutzt Gudrun Peters das Paulus-Gemeindezentrum in den Osterferien: Jeweils von montags bis donnerstags öffnet sie in beiden Wochen das Klassenzimmer, um den Jungen und Mädchen den Grundwortschatz zu vermitteln – und das lateinische Alphabet, das sich vom kyrillischen unterscheidet. Die Zahlen von eins bis zehn, die Farben, die Schulfächer, Körperteile, Kleidung, Begriffe aus dem Schulalltag: „Wenn der Lehrer sagt, dass die Schüler das blaue Heft herausnehmen sollen, müssen sie wissen, was sie brauchen“, nennt Peters ein Beispiel und fügt hinzu, dass der Kurs schon ausgebucht sei. Schon jetzt haben die Diakonie-Mitarbeiter die ersten Jungen und Mädchen in den Grundschulen angemeldet, die meisten werden wohl nach den Osterferien starten. Doris Lehrke-Ringelmann vom Paulus-Gemeindezentrum will die Zeit nutzen für erste Ausflüge: „Wir planen eine Tour in den Zoo Hannover für die Kinder und die Erwachsenen“, sagt sie und fügt hinzu, dass der Zoo für die Geflüchteten besondere Konditionen bereit halte.

Deutschklasse ist ausgebucht

Doch auch wenn sich die Vertriebenen jetzt mit der Situation arrangieren und die nahe Zukunft planen: „Viele fragen immer wieder, ob sie jederzeit – trotz der Asylverfahren – wieder zurückkehren können in die Heimat“, sagt Gebbe. Und die zweite Frage richte sich dann immer nach der Arbeit: „Keiner will dem Staat auf der Tasche liegen, sondern etwas von dem zurückgeben, was er jetzt bekommt.“ Die Akteure gehen indes davon aus, dass der Bedarf steigt: „Jeden Tag kommen neue Geflüchtete, die noch nicht angemeldet sind“, sagt Lehrke-Ringelmann. „Eigentlich könnten wir schon jetzt eine zweite Deutsch-Klasse öffnen, doch es fehlen uns Ehrenamtliche.“

Ohne die Freiwilligen ließe sich das Tempo nicht halten, sagt Doris Lehrke-Ringelmann, Koordinatorin des Familienzentrums in der Südstadt. Zu ihnen gehören Marina Pilz und Anna Markushina, die dolmetschen, bei Fragen weiterhelfen, Gesprächspartner vermitteln, zuhören. Tag für Tag kommen sie ins Gewusel von Erwachsenen und Kindern, die sich auf engem Raum begegnen. Inzwischen bildet sich eine Struktur bei denjenigen heraus, die schon eine Woche dabei sind. Die Kinder begeben sich in die Obhut von Gudrun Peters, die mit den 17 Jungen und Mädchen bis sechs Jahren spielt, malt und tobt.

Diakonie sucht Muttersprachler für Arztbesuche

„Sie schnappen dabei auch die ersten Wörter auf, lernen Farben kennen und Tiere zu benennen“, sagt Peters. Inzwischen habe die Diakonie die ersten Kinder an den Grundschulen angemeldet, Schulranzen gehören zu den ganz großen Rennern bei den Jungen und Mädchen. Ihren Müttern hat Bürgermeister Armin Pollehn bei einem Besuch am Dienstag versprochen, dass sich die Stadt um die Bildung kümmern werde – ganz wie es das Land Niedersachsen vorgebe. Zugleich bittet die Koordinatorin darum, keine weiteren Sachspenden abzugeben: „Wir können das nicht sortieren.“

Wer die Arbeit unterstützen möchte, beispielsweise den Kauf von Außenspielgeräten, könne Geld spenden. Gesucht werden zudem Frauen und Männer, die russisch und ukrainisch sprechen – gern mit medizinischer Ausbildung, um die Geflüchteten bei Arztbesuchen zu begleiten.