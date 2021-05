Burgdorf

Eine Premiere erwartet die Burgdorfer und ihre Gäste von Sonntag, 30. Mai, bis Freitag, 11. Juni: Zum ersten Mal laden Händler, Gastronomen und die Museen zu einem Cartoon-Rundgang ein, bei dem die berühmte Uli-Stein-Maus eine besondere Rolle übernimmt. Denn Bernd Schönebaum, Galerist des im vergangenen Jahr verstorbenen Künstlers, hat eigens für den Rundgang die Cartoons des Maus-Schöpfers zusammengestellt.

Insgesamt 30 Akteure beteiligen sich an dem Rundgang, wie Gerhard Bleich, Geschäftsführer des Stadtmarketings Burgdorf (SMB), sagt. In ihren Schaufenstern finden Passanten jeweils einen 57 mal 48 großen Cartoon, den ein grün-gelber Bilderrahmen umfasst – in den Burgdorf-Farben für die Identifikation mit der Stadt. Nicht nur die Maus, auch Pinguine, Frösche, Katzen und Hunde bevölkern dann die Schaufenster, und das möglichst thematisch. „Im Buchladen gibt es also einen Cartoon mit Bezug zum Lesen, im Sportgeschäft dann etwas Unterhaltsames mit Sport“, kündigt er an. Freuen dürfen sich die Passanten seinen Angaben zufolge auch auf Erwin und Martha, die beiden gurkennasigen Vertreter der menschlichen Spezies mit den Spielgeleieraugen. „Wenn wir dabei ein Schmunzeln auf die Gesichter der Betrachter zaubern, haben wir in diesen krisengebeutelten Zeiten viel erreicht“, sagt Katja Weberling vom Organisationsteam.

Sie und ihre Mitstreiter belassen es indes nicht mit der coronakonformen Ausstellung: Vielmehr können die Bummelnden sich bei dem Rundgang an einem Quiz beteiligen, denn jeder Cartoon bekommt einen Buchstaben, aus dem die Teilnehmer dann ein Lösungswort erstellen müssen. „Das hat naturgemäß 30 Buchstaben“, sagt Bleich – schließlich soll niemand den Rundgang vorzeitig abbrechen. Wer die Lösung gefunden hat, kann die Antwort auf einer Teilnahmekarte eintragen, die in den Geschäften, Restaurants und Museen ausliegen. Sie muss mit der Lösung bis zum 11. Juli bei Bleich Drucken und Stempeln, Braunschweiger Straße 2, abgegeben oder in den Briefkasten der Stadtmarketing-Geschäftsstelle, Schmiedestraße 12c, eingeworfen werden. Unter Beteiligung eines Notars werden die Gewinner der insgesamt 30 Gutscheine über 50 Euro dann ausgelost und per Post informiert.

