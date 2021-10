Burgdorf

Auf eine mehrmonatige Umleitung müssen sich Autofahrer ab Montag, 25. Oktober, einstellen: Die Stadt lässt für die neue IGS die Straße Vor dem Celler Tor neu gestalten. Bis voraussichtlich 31. Mai 2022 gilt deshalb eine Vollsperrung zwischen dem Wasserwerksweg und der Mühlenstraße an der Sorgenser Mühle für den Durchgangsverkehr. Damit müssen Autofahrer aus Richtung Norden – also Otze oder der Bundesstraße 188 – bis zur Abfahrt Burgdorf-Mitte und von dort über die Sorgenser Straße fahren. Wer aus Süden – beispielsweise der Innenstadt – kommt, muss rechts in die Sorgenser Straße einbiegen und von dort aus auf die Bundesstraße 188 fahren.

Busse passieren die Strecke noch bis zum 9. November, danach werden Ersatzhaltestellen eingerichtet. Anlieger, darunter auch die Freiwillige Feuerwehr und das Technische Hilfswerk, sollen die Straße Vor dem Celler Tor weiterhin nutzen können. Auch Kunden, die bei Parlasca einkaufen möchten, erreichen das Unternehmen weiterhin. Radfahrer nutzen eine Umleitung über den Sorgenser Grundweg und den Mühlenweg. Derzeit passieren nach Aussage von Planern etwa 7000 Fahrzeuge pro Tag die Straße Vor dem Celler Tor.

Diese Änderungen plant die Stadt Vor dem Celler Tor

Zwischen Sorgenser Mühle und Wasserwerksweg bei der Polizei will die Stadt die Zubringerstraße zur Bundesstraße 188 deutlich verbreitern lassen. Die Fahrspuren, deren Breite sich jeweils mit 3,25 Metern an den Erfordernissen von Bussen orientiert, soll in Zukunft ein drei Meter breiter, multifunktionaler Mittelstreifen trennen. Dieser Mittelstreifen dient stellenweise als Insel, damit Schüler zu Fuß und auf dem Fahrrad sicher über die Straße gelangen. An anderer Stelle schafft der Streifen Platz für Abbiegespuren, etwa zum Schulparkplatz mit 75 Stellplätzen im Norden und zu den Bushaltestellen vor der Schule.

Radfahrer erhalten in dem Straßenabschnitt zwei komfortable, 2,35 Meter breite Fahrradstreifen auf jeder Straßenseite. Der Gehweg auf der Seite zur IGS wird ebenfalls verbreitert, und zwar auf drei Meter. Drei Überquerungsmöglichkeiten will die Stadt schaffen: in Höhe der Bushaltestellen, am Fahrradparkplatz im Süden des Schulgeländes sowie im Bereich der Einmündung des Wasserwerkweges, wo obendrein eine Bedarfsampel installiert werden soll. Fahrradfahrer aus der Weststadt sollen die Schule über die Bahnbrücke am Schwimmbad, den Nassen Berg, die Blücherstraße und den Wasserwerksweg erreichen.

Die Verwaltung und Planer rechnen mit Baukosten von etwa 1,5 Millionen Euro, worin auch die Kosten für die Erneuerung der Entwässerung enthalten sind.

Von Antje Bismark und Joachim Dege