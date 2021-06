Sorgensen

Montagmorgen gegen halb acht am Zebrastreifen in Burgdorf-Sorgensen: Autoschlangen wälzen sich von Dachtmissen aus in den Ort. Grund für das sehr hohe Verkehrsaufkommen ist die wegen Bauarbeiten für sechs Wochen gesperrte Bundesstraße 188. Eine Mutter, die ihr Kind zum Kindergarten bringen will, muss die Straßenseite wechseln. Es entsteht kaum eine Lücke, um die Ortsdurchfahrt auf dem Zebrastreifen gefahrlos zu überqueren. Denn auch wenn Autofahrer laut Straßenverkehrsordnung verpflichtet sind, dort anzuhalten und Fußgänger passieren zu lassen: Die Realität sieht anders aus.

Erschwerend kommt hinzu: An dieser Stelle sind viele Kinder unterwegs, denn auf der einen Straßenseite liegen Kindergarten und Sportplatz, auf der einen ein großes Wohngebiet. „Meine Frau und ich standen mit den Kindern an einem Tag dreimal am Zebrastreifen. Nicht einmal hat ein Auto sofort angehalten“, berichtet ein Sorgenser Bürger. Zum Teil käme es innerorts auch zu gewagten Überholmanövern. „Und gerade in Richtung Dachtmissen halten sich wegen der langen Geraden viele nicht an die Tempobegrenzung“, berichtet der Mann.

Behelfsampel an Zebrastreifen nicht erlaubt

Aus all diesen Gründen sähe es Ortsvorsteher Dirk Schwerdtfeger am liebsten, wenn für die Dauer der B-188-Sanierung, in der der Verkehr durch Sorgensen umgeleitet wird, eine Behelfsanforderungsampel aufgestellt würde. Doch das gestaltet sich schwierig. Denn, so teilt Regionssprecher Klaus Abelmann auf Anfrage mit, eine solche Doppelung aus Ampel und Zebrastreifen sei in Deutschland nicht erlaubt, weil die Verkehrsteilnehmer dadurch irritiert würden. Denn der Fußgängerüberweg sei faktisch ein Verkehrszeichen mit der Nummer 293 und die damit einhergehenden Vorschriften eindeutig in der Straßenverkehrsverordnung geregelt: Dort haben Fußgänger Vorfahrt.

„Fahrzeuge haben den zu Fußgehenden, welche den Überweg erkennbar benutzen wollen, das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. Dann dürfen sie nur mit mäßiger Geschwindigkeit heranfahren, wenn nötig müssen sie warten. Somit müssen die Verkehrsteilnehmer, welche die Umleitungsstrecke fahren, an dem Überweg halten,“ führt der Regionssprecher aus. Da der Zebrastreifen zusätzlich mit Hinweisschildern versehen und auch aus der Ferne erkennbar sei, könnten Eltern und Kinder, die in den dortigen Kindergarten gehen wollen, die Straße sicher überqueren. Weil das aber augenscheinlich nicht immer der Fall sei, sei die Polizeiinspektion Burgdorf gebeten worden, dort verstärkt zu kontrollieren.

Blechlawine: Morgens und abends ist das Verkehrsaufkommen auf Sorgensens Ortsdurchfahrt besonders hoch. Quelle: Sandra Köhler

Mit zunehmendem Verkehr wird es immer gefährlicher

„Ich freue mich, dass die Polizei vor Ort ist und nach dem Rechten schaut“, sagt Schwerdtfeger: „Solange die da ist, funktioniert das wenigstens.“ Den Grund, warum es unmöglich sein soll, eine Ampel aufzustellen, kann er nicht nachvollziehen. Zumal er befürchtet, dass das aktuelle erhöhte Verkehrsaufkommen schon bald alltäglich sein könnte. „Für die Lastwagen ist das der Testlauf“, sagt er: „Wenn die Haldenabdeckung in Wathlingen beginnt, wird ein Großteil von denen durch Sorgensen kommen. Denn die Lkw-Fahrer fahren nach Navi. Und das zeigt nun mal hierum den kürzeren Weg an.“ Er werde weiterhin am Ball bleiben, sagt der Ortsvorsteher: „Wenn sich hier keine Lösung findet, versteht das das ganze Dorf nicht.“

Von Sandra Köhler