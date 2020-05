Otze

Die Polizei sucht Zeugen, denen am Wochenende ein oder mehrere Randalierer an der Straße Freiengericht in Otze aufgefallen sind: Die Unbekannten zerstörten nach Aussage eines Polizeisprechers die Heckscheibe und das Glas des linken Außenspiegels an einem schwarzen Kia Picanto. Den Schaden bemerkte der Halter am Sonntag gegen 11.15 Uhr, er hatte seinen Wagen gegen 13.45 Uhr am Sonnabend geparkt. Die Ermittler können noch keine Angaben zur Schadenshöhe machen.

Ebenfalls am Freiengericht stand ein Auto-Anhänger mit Plane. Diese beschädigten die Randalierer, indem sie am Sonnabend zwischen 23 und 23.30 Uhr ein etwa zwei Zentimeter großes Loch schnitten. Den Schaden schätzt die Polizei auf 100 Euro. Die Beamten schließen einen Zusammenhang zwischen beiden Taten nicht aus.

Von Antje Bismark