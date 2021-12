Burgdorf

Ein weißes Trekkingrad der Marke Morrison haben Unbekannte am Mittwoch gestohlen. Der Halter aus Burgdorf hatte das Rad nach Aussage einer Polizeisprecherin gegen 18.50 Uhr in der Fahrradgarage am Bahnhof abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Als er gegen 23.40 Uhr zurückkehrte, fehlte von dem Rad jede Spur. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Die Ermittler bitten Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, sich unter Telefon (05136) 88614115 zu melden.

Von Antje Bismark