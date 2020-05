Burgdorf

Die Polizei sucht Zeugen, die am Sonnabend gegen 23.45 Uhr Randalierer an der Braunschweiger Straße beobachtet haben. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, hoben die Unbekannten einen Gullydeckel hoch und schleuderten diesen gegen das Schaufenster eines Lebensmittelladens. Anhand der Spurenlage gehen die Ermittler von einer mutwilligen Sachbeschädigung und nicht von einem versuchten Einbruch aus. Sie geben den Schaden mit 200 Euro an. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei unter Telefon (05136) 88614115 entgegen.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Burgdorf lesen Sie hier in unserem Ticker.

Anzeige

Von Antje Bismark