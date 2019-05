Burgdorf

Mit einem Stein haben Unbekannte zwischen Sonnabend, 19 Uhr, und Sonntag, 10.30 Uhr, die Fensterscheibe einer Kita an der Raiffeisenstraße eingeworfen. Eine Mitarbeiterin bemerkte am Sonntag den Schaden und alarmierte die Polizei – unklar ist, ob die Täter in das Gebäude eindringen wollten. „Sie haben nach einer ersten Feststellung die Kita nicht betreten“, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Die Beamten hoffen auf Zeugen, die ihnen Hinweise zu den möglichen Einbrechern geben können. Sie können sich unter Telefon (05136) 88614115 melden.

Von Antje Bismark