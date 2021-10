Burgdorf

Mit einem spitzen Gegenstand haben Unbekannte in der Nacht zum Sonnabend den Lack eines Autos in der Retschystraße beschädigt. Der 61-jährige Besitzer fand seinen schwarzen Renault Clio am folgenden Vormittag mit Kratzern an beiden Seiten auf, wie eine Polizeisprecherin sagte. Ihren Angaben zufolge hatte er den Wagen ordnungsgemäß in Höhe der Hausnummer 26 geparkt. Die Ermittler suchen Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind. Sie sollten sich unter Telefon (05136) 88614115 melden.

Von Leonie Habisch