Ein Unbekannter hat am vergangenen Wochenende die Fassade der St.-Pankratius-Kirche in der Innenstadt von Burgdorf gleich an mehreren Stellen beschmiert. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Die Tat hat sich im Zeitraum von Freitagnachmittag, 15.30 Uhr, bis Montagfrüh, 9.30 Uhr, ereignet.

Die Gedenktafel links neben dem Kirchenportal ist ebenfalls betroffen. Quelle: Joachim Dege

Betroffen von den Schmierereien mit Zahlen und Buchstaben ist nicht nur die Außenwand an der Rückseite der Kirche hin zur Superintendentur, auch die beiden Namenstafeln zum Gedenken an die Gefallenen Burgdorfer im Ersten Weltkrieg auf der Eingangsseite links und rechts des Kirchenportals unterm Reiterrelief sind derart verunstaltet worden. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter einen wasserfesten Stift benutzte. Zu Bruch gegangen ist außerdem ein Glaselement eines Kirchenfensters. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 500 Euro.

Mit einem blauen Stift ist auch die rechte Gedenktafel neben der Eingangstür zur Kirche beschmiert worden. Quelle: Joachim Dege

Die Ermittler hoffen, dass womöglich Zeugen den oder die Täter beobachtet haben. Die Polizei bittet gegebenenfalls um entsprechende Hinweise unter Telefon ( 051 36) 88 61 41 15.

Von Joachim Dege