Burgdorf

Zwei bis drei Kubikmeter Sperrmüll hat ein Autofahrer aus einem Pferdeanhänger an einem Feldweg an der verlängerten Straße Am Güterbahnhof am Sonnabendnachmittag illegal entsorgt. Ein Zeuge beobachtete den Mann gegen 17.10 Uhr dabei, wie er sich seiner gesammelten Abfälle in der Feldmark zwischen Burgdorf und Otze ordnungswidrig entledigte.

Bei dem Zugfahrzeug soll es sich um einen Mercedes Benz mit einem Celler Kennzeichen handeln. Weitere Zeugenhinweise ermittelt die Polizei unter Telefon (05136) 88614115.

Von Joachim Dege