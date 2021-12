Burgdorf

Zeugen für eine Sachbeschädigung sucht jetzt die Polizei: Demnach hat ein Zeuge am Dienstag gegen 17 Uhr beobachtet, wie ein Mann an der Friederikenstraße 14 gegen den Außenspiegel eines schwarzen Fiat Panda schlug, den der Halter ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt hatte. Er beschädigte den Spiegel so stark, dass dieser abbrach. Der Zeuge alarmierte die Polizei – allerdings konnte der Täter flüchten, ehe die Einsatzkräfte eintrafen. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg.

Der Zeuge beschreibt den Mann als kräftig, er trug eine schwarze Kapuzenjacke. Die Ermittler bitten Zeugen, die den Verdächtigen beobachtet haben, sich unter Telefon (05136) 88614115 zu melden.

Von Antje Bismark