Burgdorf

Leichte Verletzungen hat am Freitagmorgen ein Radfahrer erlitten: Der Mann war nach Aussage eines Polizeisprechers gegen 7.45 Uhr im Bereich Peiner Weg/ Uetzer Straße unterwegs, als die 28 Jahre alte Fahrerin ihm die Vorfahrt nahm. Die Frau fuhr auf dem Peiner Weg aus Lehrte kommend in Richtung Burgdorf. An der Uetzer Straße wollte sie nach links abbiegen und übersah dabei den 49-jährigen Radfahrer. Er konnte den Zusammenstoß nicht verhindern, stürzte bei der Kollision und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen musste ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus bringen. Den Schaden an beiden Fahrzeugen gibt die Polizei mit 1100 Euro an.

Von Antje Bismark