Burgdorf

Leichte Verletzungen hat am Mittwoch eine 66 Jahre alte Frau bei einem Unfall erlitten. Sie war nach Aussage einer Polizeisprecherin gegen 10 Uhr mit ihrem Suzuki auf dem Ostlandring in Burgdorf unterwegs und fuhr von der Immenser Landstraße kommend in Richtung Duderstädter Weg. Dabei musste sie ihren Wagen stoppen, weil auf der Fahrbahn ein Räumfahrzeug stand. Dieses Bremsmanöver bemerkte die 46 Jahre alte Fahrerin eines Honda hinter ihr zu spät. Sie prallte mit ihrem Auto auf den Suzuki.

Bei diesem Zusammenstoß wurde die 66-Jährige leicht verletzt. Sie klagte über Nackenschmerzen, musste aber nicht stationär behandelt werden. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, sie waren aber fahrbereit.

Von Antje Bismark