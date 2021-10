Burgdorf

Auf der Immenser Landstraße in Burgdorf ist es am Mittwochnachmittag zu einem Unfall gekommen. Ein unbekannter Autofahrer sei wahrscheinlich beim Ausparken aus einer Parkbucht zwischen 17 und 18 Uhr gegen einen am Rubensplatz geparkten weißen Mercedes-Sprinter gestoßen, teilten die Beamtinnen und Beamten mit. Dabei sei eine große Delle an der Fahrertür entstanden. Anschließend habe sich der Autofahrer unerlaubt vom Unfallort entfernt.

Der 30 Jahre alte Fahrer des Sprinters hatte das Fahrzeug in Höhe der Hausnummer 4 abgestellt. Als er nach etwa einer Stunde zum Wagen zurückkehrte, stellte der Mann den Schaden fest. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon (0 51 36) 88 61 41 15 bei ihnen zu melden.

Von Maximilian Hett