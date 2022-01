Burgdorf

Eine 24-jährige Sehnderin hat am Montagnachmittag an der Ecke Theodorstraße/Gartenstraße einen Verkehrsunfall verursacht. Die junge Frau fuhr mit ihrem Ford Fiesta gegen 15.30 Uhr auf der Theodorstraße und wollte nach links in die Raiffeisenstraße abbiegen. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei übersah sie dabei offensichtlich, dass die Ampel für sie auf Rot stand. Deshalb kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden VW Sharan eines 54-jährigen Fahrers aus Burgdorf, für den die Ampelanlage Grün zeigte.

An beiden Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, entstand Schaden von mehreren Tausend Euro. „Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt“, teilt die Polizei am Dienstag mit. Die 24-Jährige und der 54-Jährige wurden bei dem Zusammenstoß nicht verletzt. Beide waren allein in ihren Autos.

Von Anette Wulf-Dettmer