Burgdorf

Zwei beschädigte Autos – das ist die Bilanz eines Unfalls, den ein 28-Jähriger aus Burgdorf am Dienstag gegen 17.35 Uhr an der Marktstraße verursacht hatte. Der Mann war nach Aussage einer Polizeisprecherin mit seinem Peugeot 104 in Richtung Kreisel unterwegs und bremste nach eigenen Angaben in Höhe der Klaukengasse ab, um möglichen Fahrzeugen von dort Vorfahrt zu gewähren. Als er niemanden bemerkte, setzte er seine Fahrt fort und passierte den Einmündungsbereich.

In diesem Moment soll plötzlich ein silberfarbener 3-er BMW mit überhöhter Geschwindigkeit aus der Klaukengasse gefahren sei, so der 28-Jährige weiter. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. An den Autos entstand Schaden in noch nicht bekannter Höhe, die Insassen blieben unverletzt. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter Telefon (05136) 88614115 zu melden.

Von Antje Bismark