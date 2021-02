Burgdorf

Leichte Verletzungen hat am Dienstag gegen 16.45 Uhr eine 28 Jahre alte Autofahrerin erlitten: Die Frau war nach Aussage einer Polizeisprecherin mit ihrem silberfarbenen Opel Corsa auf der Theodorstraße unterwegs und wollte links in die Raiffeisenstraße einbiegen – sie hielt sich auf der vorfahrtberechtigten Straße auf. Dabei wurde ihr Wagen von einer 42-Jährigen aus Burgdorf übersehen, die mit ihrem schwarzen VW Golf von der Raiffeisenstraße nach links in die Gartenstraße fahren wollte. Beide Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen, dabei verletzte sich die Corsa-Fahrerin leicht. Den Schaden an beiden Autos kann die Polizei derzeit noch nicht beziffern.

Von Antje Bismark