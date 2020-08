Burgdorf

Bei einem Unfall mit einem Pedelec hat sich eine Radfahrerin aus Burgdorf so schwer verletzt, dass sie in einem Krankenhaus behandelt werden muss. Die Frau war nach Aussage einer Polizeisprecherin mit ihrem Rad auf der Straße Holzwiesen in Richtung Am Sägewerk unterwegs. Dabei wurde sie von einer Pedelec-Fahrerin übersehen, die von einem Grundstück mit schwer einsehbarer Einfahrt kam und in die Holzwiesen einbiegen wollte. Dabei missachtete sie die Vorfahrt der Radfahrerin, beide Frauen stießen zusammen. Ein Rettungswagen brachte die Radfahrerin in ein Krankenhaus.

Von Antje Bismark