Burgdorf

Leichte Verletzungen hat am Mittwoch gegen 8 Uhr eine 18 Jahre alte Radfahrerin erlitten, die aus noch unbekannten Gründen einen weißen Ford-Transporter übersehen hatte.

Dessen 67 Jahre alter Fahrer aus Burgdorf war mit dem Wagen auf der Blücherstraße in Richtung Süden unterwegs und bremste nach Aussage von Zeugen vor der Straße Am Nassen Berg ab, ehe er langsam in den Kreuzungsbereich fuhr. Als er etwa in der Mitte war, hörte er einen lauten Knall am Fahrzeug. Die 18-Jährige aus Burgdorf war mit dem Rad gegen die linke Seite des Transporters geprallt, der Vorfahrt hatte. Unklar ist nach Aussage eines Polizeisprechers, weshalb die Frau das Auto übersehen und ob sie die Beleuchtung am Fahrrad eingeschaltet hatte.

Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge leicht beschädigt. Weil die Radfahrerin nach dem Aufprall über Schmerzen klagte, brachte ein Rettungswagen sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Von Antje Bismark