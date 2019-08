Burgdorf

500 Euro beträgt er Schaden, den ein Unfallfahrer am Wochenende auf der Allerstraße angerichtet hat. Statt sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern, machte sich der Unfallverursacher einfach aus dem Staub. Den Schaden hat eine 27 Jahre alte Frau, die ihren VW Golf am vergangenen Freitag ordnungsgemäß an der Allerstraße abgestellt hatte. Als sie Montagfrüh gegen 4.15 Uhr losfahren wollte, stellte sie fest, dass der linke Außenspiegel beschädigt wurde. Die Frau erstattete Anzeige. Die Polizei vermutet, dass ein anderer Autofahrer so nah an dem Golf vorbeifuhr, dass er mit seinem Fahrzeug den Spiegel touchierte.

Weitere Meldungen zu Polizei- und Feuerwehreinsätzen im Stadtgebiet Burgdorf finden Sie hier in unserem Ticker.

Von jod