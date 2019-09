Burgdorf

Einen Schaden von 350 Euro hat ein unbekannter Autofahrer verursacht, der zwischen Freitag, 13.15 Uhr, und Sonnabend, 11.30 Uhr, einen weißen Seat am Marris-Mühlenweg touchiert und beschädigt hat. Der 42-jährige Fahrer hatte den Wagen nach Aussage eines Polizeisprechers ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellt, bei seiner Rückkehr fielen ihm zwei frische Kratzer am hinteren linken Kotflügel auf – verursacht von einem fremden Fahrzeug, dessen Fahrer sich von der Unfallstelle entfernt hatte, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Gegen ihn ermittelt die Polizei nun wegen einer Unfallflucht.

Zeugen, die die Kollision beobachtet haben, sollten sich unter Telefon (05136) 88614115 melden.

Von Antje Bismark