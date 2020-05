Burgdorf

Einen Schaden von etwa 500 Euro hat ein Autofahrer verursacht, der zwischen Freitag, 15 Uhr, und Sonnabend, 9.30 Uhr, einen parkenden Opel an der Straße Am Kieswerk touchiert hat. Dabei beschädigte er das Auto an der linken Fahrzeugseite, unter anderem am Spiegel und an der hinteren Tür. Anschließend verließ der Autofahrer die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern oder seine Daten zu hinterlassen.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Verursacher geben können. Sie sollten sich unter Telefon (05136) 88614115 melden.

Von Antje Bismark