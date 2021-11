Burgdorf

Einen Schaden von etwa 1000 Euro hat am Freitagabend ein unbekannter Autofahrer verursacht, der zwischen 18.35 und 18.45 Uhr einen grauen VW Polo touchiert hatte. Der Halter hatte den Kleinwagen auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Uetzer Straße abgestellt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Als er zu seinem Auto zurückkehrte, bemerkte er am linken Heck mehrere Beschädigungen. Offenbar hatte ein anderes Fahrzeug den VW Polo beim Ein- oder Ausparken berührt, der Fahrer verließ anschließend die Unfallstelle.

Die Ermittler bitten Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise auf den Fahrer geben können, sich unter Telefon (05136) 88614115 zu melden.

Von Antje Bismark