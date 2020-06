Burgdorf

Eine Geldstrafe in Höhe von 900 Euro und fünf Monate Fahrverbot – so lautet das Urteil des Amtsgerichts Burgdorf für einen 35 Jahre alten Mann, der im August vergangenen Jahres an der Straße Am Sägewerk mit seinem VW Golf einen parkenden BMW der 1er Reihe touchiert hatte und anschließend geflüchtet war.

Der Autofahrer, der als Pflegekraft arbeitet, räumte ein, dass er an dem Unfalltag mit seinem Auto die Straßen entlang gefahren sei. „Wir wollten einen Freund besuchen, und ich habe die richtige Hausnummer gesucht“, sagte er. Dabei war er in einen Parkplatz eingebogen, um sich zu orientieren. Nicht nur dies beeinträchtigte seine Aufmerksamkeit, sondern auch seine kleine Tochter, die im Kindersitz saß und laut schrie. „Ich war abgelenkt, und ich habe keinen Unfall bemerkt“, gab der 35-Jährige zu Protokoll. Deshalb habe er sich erschrocken, als die Polizei ihn aufgesucht habe. „Bis dahin habe ich nicht gewusst, dass etwas passiert war“, sagte er.

Zeuge alarmiert die Polizei nach der Kollision

Dass die Beamten den Unfallfahrer ermitteln konnten, verdanken sie einem 30-Jährigen, der an diesem Abend zu Fuß unterwegs war und ein lautes Knacken hörte. „Ich sah dann den Golf, der den BMW touchiert hatte“, berichtete er. Anschließend beobachtete er, wie der Golf-Fahrer sich entfernte. Dabei habe er den Wagen mehrmals gestoppt und sei dann davongefahren. Der Zeuge notierte sich das Kennzeichen und alarmierte die Polizei, die dann die Halter der beiden Fahrzeuge ermittelte und dort Schäden feststellte.

Diese Schäden, so sagte ein Gutachter in der Verhandlung, passten zu dem von dem Zeugen geschilderten Unfall. Mehr noch: Aufgrund der Spuren gehe er davon aus, dass der Angeklagte den Zusammenstoß bemerkt haben müsse. Denn auch wenn er möglicherweise akustisch von dem schreienden Kind abgelenkt gewesen sei, hätte er den Ruck bei der Kollision wahrnehmen müssen. Die Schadenshöhe am BMW – den der Golf im Bereich der Tür und der B-Säule touchiert hatte – gab der Gutachter mit gut 2000 Euro an.

Richterin: „Das war kein leichter Ruckler“

Verteidiger Christopher Reichelt zweifelte daran, dass der Aufprall tatsächlich zu spüren war, wenn der Anklagte just in dem Moment gebremst hat. Keinen Zweifel an der Unfallflucht indes äußerten die Staatsanwältin und Amtsrichterin Stephanie Rohe. „Das war kein leichter Ruckler, sondern ein deutlicher Aufprall“, sagte die Richterin. Mit dem Wegfahren habe der Angeklagte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt und sich strafbar gemacht. Sie verurteilte den 35-Jährigen deshalb zu einer Geldstrafe von 900 Euro und fünf Monaten Fahrverbot. Damit ging sie über die Forderung der Staatsanwaltschaft von drei Monaten Fahrverbot hinaus. Der Angeklagte nahm das Urteil noch im Gerichtsaal an.

Von Antje Bismark