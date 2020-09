Burgdorf

5000 Euro Schaden, so schätzt die Polizei, hat ein Autofahrer Sonntagfrüh in der Südstadt angerichtet, allerdings ohne sich um die Regulierung zu kümmern. Auf der Richard-Wagner-Straße vor dem Mehrfamilienhaus mit der Nummer 12 streifte der Unfallverursacher einen dort geparkten A-Klasse-Mercedes. Anschließend floh er. Am Mercedes wurde die linke Fahrzeugseite auf ihrer gesamten Länge eingedrückt und zerkratzt. Der Unfall muss laut Polizei im Zeitraum von 6.30 bis 10 Uhr passiert sein. Die Ermittler hoffen auf Zeugen und bitten diese, sich mit Hinweisen unter Telefon (05136) 88614115 zu melden.

Von Joachim Dege