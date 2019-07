Burgdorf

Es war laut im Gemeindehaus an der Gartenstraße in Burgdorf. Kinder hämmerten, tobten herum, bastelten orientalischen Schmuck. Fünf Tage lang entdeckten die 50 Kinder mit den Detektiven Kiki und Barnabas die Geschichte von Moses und dem Volk Israel – in einem eigens dafür gebauten Orient-Express. Die Geschichte ist in den fünf Büchern Moses niedergeschrieben und handelt davon, wie ein unterdrücktes Volk von seinem Gott befreit wird. 40 Jahre lang wandern die Israeliten aus der ägyptischen Sklaverei in das kanaanäische Land. Gott schenkt dem Volk die Zehn Gebote.

„Neben dem Spaß in den Ferien sollen den Kindern durch den religionspädagogischen Aspekt Bibel und Glaube näher gebracht werden“, sagte Diakonin Wanda Gödeke und ergänzte, dass die Geschichte sehr gut zeige, dass Menschen neue Wege wagten und Gott immer bei ihnen sei. Neues auszuprobieren – darum ging es auch in dieser Ferienwoche. Deshalb stand neben dem Basteln einer Öllampe und von Heuschrecken auch eine Fahrt zum Park der Sinne in Laatzen auf dem Plan.

Dass das Konzept aufging, bestätigte die achtjährige Jule. „Ich finde die Ferientage super. Das Singen hat mir sehr viel Spaß gemacht, und das Basteln finde ich auch toll“, sagte sie. Dem stimmte Karlotta zu und sagte, dass ihr der Ausflug zum Park der Sinne besonders viel Freude bereitet habe. Die Projektleiterinnen Diakonin Wanda Gödeke und die ehrenamtliche Helferin Merle Staab hören solche Sätze gern – schließlich kümmern sie sich bereits seit einigen Jahren um die besondere Ferienwoche.

Mit viel Spaß kreieren die Schulkinder orientalischen Schmuck. Quelle: Valerie Kruse

Von Valerie Kruse