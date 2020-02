Burgdorf

Die Ermittlungen wegen Untreue im Rathaus sind offenbar umfangreicher als bislang dargestellt. Die Staatsanwaltschaft teilte am Donnerstag mit, dass sich die Untersuchungen noch in einem Anfangsstadium befänden. Der mutmaßliche Täter soll in der Finanzverwaltung beschäftigt gewesen sein.

Die Stadtspitze machte am Mittwoch öffentlich, dass Rathausmitarbeiter Mitte Dezember „nicht nachvollziehbare Geldabflüsse“ bemerkt und der Verwaltungsleitung gemeldet hätten. Daraufhin habe die Stadt am Folgetag Strafanzeige erstattet – zunächst gegen unbekannt. Im nicht öffentlichen Teil der Ratssitzung am 12. Dezember informierte Bürgermeister Armin Pollehn ( CDU) den Rat und verpflichte die Kommunalpolitiker zum Stillschweigen. Um wen es sich bei dem Täter handelt, soll nicht gesagt worden sein, berichten Teilnehmer.

Auf Nachfrage bestätigte die Staatsanwaltschaft, dass die Polizei gegen einen Mann ermitteln lässt. Dieser sei „im Bereich der Finanzverwaltung tätig gewesen“, teilte Behördensprecherin Christina Pannek mit. Die Stadtkasse sowie die Steuer- und Finanzabteilung der Stadt sind im Schloss untergebracht. In den beiden Abteilungen arbeiten fast doppelt so viele Frauen wie Männer.

Die Höhe des Schadens ist noch nicht ermittelt

Nach Darstellung von Stadträtin Silke Vierke und Pollehn handelt es sich bei dem beschuldigten Mann um einen Angestellten. Dieser sei zu den Vorwürfen angehört worden. Der anfängliche Verdacht habe sich erhärtet. Das Arbeitsverhältnis sei beendet.

Zu den Motiven des Mannes kann die Staatsanwaltschaft zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nichts sagen. Dem Beschuldigten werde erst nach „vollständiger Ermittlung des Schadensumfangs“ rechtliches Gehör eingeräumt. Die Höhe des der Stadt entstandenen Schadens stehe noch nicht fest, da die Ermittlungen erst am Anfang stünden. Wie lange sie dauerten, sei nicht abzuschätzen.

An der Spitze der Finanzverwaltung gab es im vergangenen Herbst einen Wechsel. Der langjährige Kämmerer und Erste Stadtrat Lutz Philipps verabschiedete sich in den Ruhestand. Auf ihn folgte Vierke, die als Hauptamtsleiterin zur Stadträtin aufstieg.

Von Joachim Dege