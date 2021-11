Burgdorf

Elke Vaihinger, Geschäftsführerin der Volkshochschule (VHS) Ostkreis, blickt zurück auf eine herausfordernde Zeit. Die Corona-Pandemie hat die Volkshochschule an ihren Standorten in Burgdorf, Lehrte, Sehnde Isernhagen und Uetze stark ausgebremst. Seit März 2020 gab es mehrere Lockdowns mit Unterrichtsverbot. Allein in diesem Jahr war es der Erwachsenenbildungseinrichtung fast sechs Monate lang untersagt, in Präsenz zu unterrichten.

Während im Jahr 2019 noch rund 12.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer die VHS-Kurse besuchten, kamen 2020 nur noch 9.300. Die Zahl der besuchten Unterrichtsstunden sei von rund 32.000 im Jahr 2019 auf 19.600 Stunden gesunken, berichtet Vaihinger.

Teilnehmer lernen Schwedisch und Tai-Chi-Kurse online

Dennoch will die Geschäftsführerin nicht klagen. „Wir waren ja nicht untätig im Lockdown“, sagt sie. Die VHS habe etliche Onlineangebote auf die Beine gestellt. Tai Chi und Qi Gong sendete das Team live aus dem Entspannungsraum der Filiale in Burgdorf. Dazu haben die VHS-Kursleiterinnen geschult und im Unterrichtsraum eine Kamera, ein Fernsehgerät und ein Mikrofon aufgebaut.

Dass inzwischen wieder Präsenzkurse stattfinden dürfen, empfindet Vaihinger als Bereicherung. „Wir freuen uns auf unsere Teilnehmenden“, sagt sie: „Das Miteinander, für das die Volkshochschulen ja auch stehen, hat einen unschätzbaren Wert.“

Finanzpolster verhindert Entlassungen

Trotz gesunkener Unterrichts- und Teilnehmerzahlen sieht Vaihinger die VHS finanziell solide aufgestellt. Die Verbandsversammlung, die sich aus Kommunalpolitikern der fünf Trägerkommunen rekrutiert, habe der VHS in den vergangenen Jahren gestattet, aus den erwirtschafteten Überschüssen ein finanzielles Sicherheitspolster anzulegen. „Davon zehren wir heute“, sagt die 61-Jährige. So hätten Entlassungen vermieden werden können. Die VHS beschäftigt 16 Angestellte in Lehrte, Burgdorf und Isernhagen.

Michael Clement ist neuer Verbandsvorsitzender In der jüngsten Versammlung des von den Städten Burgdorf, Lehrte und Sehnde sowie den Gemeinden Isernhagen und Uetze gebildeten Zweckverbands VHS Ostkreis Hannover ist der Lehrter Ratsherr Michael Clement zum neuen Verbandsvorsitzenden gewählt worden. Zusammen mit seinem Stellvertreter, dem Sehnder Ratsherrn Wolfgang Toboldt, ist Clement für eine Dauer von fünf Jahren gewählt. Clement steht dem Verbandsausschuss vor, der alle Beschlüsse der Verbandsversammlung vorbereitet. Letztere befindet über den Haushaltsplan der VHS und kontrolliert die Geschäftsführung.

Gleichwohl habe sich die Pandemie personell bemerkbar gemacht. „Von den 350 Kursleiterinnen und Kursleitern haben sich in der Corona-Zeit einige beruflich neu orientiert“, berichtet Vaihinger: „Wir suchen immer neue Menschen, die Kurse leiten.“ Dabei sei es egal, ob jemand Sprachen, Sport, handwerkliche oder kreative Kurse anbieten könne. Ein neuer Schwerpunkt ab dem kommenden Jahr sollen die Erstorientierungskurse für Geflüchtete sein.

Info: Wer als Kursleiterin oder Kursleiter für die VHS arbeiten will, kann sich in der Verwaltung in Lehrte unter Telefon (05132) 50000 melden.

Von Gabriele Gerner