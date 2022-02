Burgdorf

„Depression – was nun?“ heißt ein zweiteiliger Kursus, den die promovierte Biologin und Heilpraktikerin auf dem Gebiet der Psychotherapie, Stephanie Michael, an diesem Wochenende, 19. und 20. Februar, bei der VHS Ostkreis Hannover leitet. Dieses Angebot hat die Volkshochschule erstmals aufgenommen in einer Zeit, in der wegen der Corona-Pandemie viele Menschen in psychische Not geraten und Hilfe suchen. „Die Existenzängste stressen die Menschen, das schlägt sich in der Psyche nieder“, weiß Michael aus Erfahrung.

Die Referentin hat nach eigenen Angaben in verschiedenen Wohnheimen für psychisch Kranke gearbeitet und dort Erfahrung mit unterschiedlichen Krankheitsbildern wie Abhängigkeiten, Schizophrenie, Depression oder Borderline-Persönlichkeitsstörungen gesammelt. „Für mich sind psychische Erkrankungen eines der wichtigsten Themen überhaupt“, sagt Michael, die unter anderem als Coach in einer Praxis in Neuwarmbüchen arbeitet – zumal sie selbst an einer Depression erkrankt war. „Es war am Anfang eine katastrophale Situation, weil ich nicht wusste, an wen ich mich wenden kann“, sagt sie. Aus diesem Erleben heraus konzipierte sie den Kursus, um anderen Betroffenen, aber auch deren Angehörigen und Freunden zu helfen.

Hilfe auch für die Angehörigen

Was ist eine Depression? Wie entsteht sie? Was kann ich dagegen tun? Welche Therapiemöglichkeiten gibt es? Wer sind meine Ansprechpartner? Auf all diese Fragen geht die Referentin an den beiden Tagen ein. „Im Moment herrscht überall akuter Therapeutenmangel, aber natürlich bestehen andere Angebote, auf die man zurückgreifen kann“, sagt Michael und verweist auf Tageskliniken, Online-Beratungen als Überbrückung, den sozialpsychiatrischen Dienst, ambulante psychische Pflege oder Ergotherapeuten, die helfen können. Am Ende des Kurses erhält deshalb jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer eine Übersicht über Beratungsstellen und Ansprechpartner.

Zuvor aber plant Michael viel Zeit ein, um sich vorzustellen und den Teilnehmenden die Möglichkeit zu geben, etwas zum eigenen Hintergrund zu sagen. Die Einheiten ergänzt die Dozentin mit verschiedene Entspannungs- und Achtsamkeitsübungen. „Insgesamt wünsche ich mir den Kurs recht interaktiv“, sagt sie – das aber hänge von der Gruppe ab. Sie werde neben Symptomen, Ursachen oder Medikamenten zudem darüber sprechen, wie sich eine Depression auf eine Beziehung auswirke. „Das kann der Partnerin oder die Partnerin sein, aber auch die besten Freunde.“ Auch sie benötigten Hilfe, weil das „Danebenstehen“ anstrengend sei.

Information: Der Kursus in den VHS-Räumen an der Bergstraße 4-6 in Burgdorf beginnt am Sonnabend und Sonntag jeweils um 14 Uhr, er dauert bis 14.30 Uhr. Die Teilnahme kostet 43 Euro. Interessierte müssen sich vorab per E-Mail info@vhs-ostkreis-hannover.de, im Internet unter www.vhs-ostkreis-hannover.de oder unter Telefon (05132) 50000 anmelden. Eine Wiederholung des Kurses ist für das Wochenende 14. und 15. Mai in Lehrte geplant.

Von Antje Bismark