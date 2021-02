Burgdorf

Videokonferenzen sind in der Pandemie gang und gäbe. Computer, Laptop oder Smartphone gestartet, Kamera und Mikrofon aktiviert, Link angeklickt – schon geht er los, der Austausch mit Arbeitskollegen oder Freuden. Auch die Silver Surfer vom Computer-Treff im Burgdorfer Verkehrs- und Verschönerungs-Verein (VVV) haben diese Kommunikationsform im 20. Jahr ihres Bestehens für sich entdeckt. Zusätzlich zum Austausch per E-Mail gibt es für die computerinteressierten Frauen und Männer der Altersgruppe 50-plus jetzt auch fünf verschiedene Themenkonferenzen, die jeweils 14-tägig stattfinden.

Mitglieder des Computer-Treffs sind keine Nerds

Lothar Richert ist einer der zehn Moderatoren und seit 2009 dabei. „Ich war kein IT-Fan“, sagt der Burgdorfer. „Auch wenn ich als Diplom-Ingenieur bei der Telekom beschäftigt war und dabei auch mit Computern gearbeitet habe.“ Ein ehemaliger Arbeitskollege überredete ihn, mitzukommen in den Computerraum des JohnnyB. – und Richert war sofort begeistert. „Computer-Treff klingt ein wenig nach Nerds. Aber das sind wir ganz und gar nicht. Es geht darum, die Möglichkeiten von Computer und Handy im Alltag auszunutzen“, sagt er.

Die Schwerpunkte hätten sich mit den Jahren verschoben. Hätten vor einem Jahrzehnt Schulungen in Word, Excel und Powerpoint auf dem Programm gestanden, lernten die Mitglieder heute, Fahrradtouren mithilfe von Apps zu planen und Reiseziele via Google Maps auszukundschaften. Die Mitglieder erstellten mit Musik untermalte Bilderpräsentationen, archivierten Fotos, Adressen und Telefonnummern und lernten, das Smartphone als Allrounder zu nutzen. Nicht jeder mache alles, sondern so, wie er es gebrauchen könne. „Manchmal braucht es einen Schubs“, sagt Richert. Die Idee mit den Videokonferenzen sei von seiner Frau gekommen. Mit ihr treibe er online Sport. „Sie meinte, das wäre doch auch etwas für den Computer-Treff.“

Info: Wer Lust hat, am VVV-Computer-Treff teilzunehmen, erreicht Lothar Richert per E-Mail an lothar.richert@yahoo.com sowie unter Telefon (0 51 36) 8 43 05.

Es ist noch Platz für Teilnehmer in den Jitsi-Meetings

Richert besprach sich mit den anderen Moderatoren, testete unterschiedliche Programme, um bei Jitsi zu landen. Nicht alle der 80 Mitglieder trauten sich, an Konferenzen zu den Themen „Bildbearbeitung mit Gimp“, „Hilfe zur Selbsthilfe“ oder „Smartphone und Google“ teilzunehmen. „Pro Meeting waren wir bisher zehn bis zwölf Personen“, sagt der Moderator. Doch Richert gibt sich zuversichtlich, dass es noch mehr werden: „Ich habe schon so häufig gehört ,Mensch, eigentlich ist das ja ganz einfach’.“

Von Sandra Köhler