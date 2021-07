sBurgdorf

Auf die Spuren des Geheimagenten James Bond können sich Kinder ab sechs Jahren am Donnerstag, 8. Juli, in Burgdorf begeben. Das Organisationsteam des VVV-Juniorclubs lädt sie für 16 Uhr zu einer Rallye durch die Ausstellung „James Bond: 007 in Burgdorf“ im Stadtmuseum, Schmiedestraße 6, ein. Für die Teilnahme am Juniorclub-Tag ist eine Anmeldung in der Geschäftsstelle des Verkehrs- und Verschönerungs-Vereins (VVV), Braunschweiger Straße 2, Telefon (05136) 1862, erforderlich.

Die Jungen und Mädchen erleben während der Rallye, wie Geheimbotschaften entstehen und wie sie sich entschlüsseln lassen. Chris Distin, aus dessen Sammlung die Exponate der Schau stammen, stellt den Kindern Fragen zu James Bond, auf die Jungen und Mädchen die richtigen Antworten finden sollen. Wem das gelingt, der kann Preise gewinnen.

Der VVV zeigt die Ausstellung bis Sonntag, 15. August, im Stadtmuseum. Es ist sonnabends und sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Während des City-Samstags am 17. Juli sind Besucher auch von 11 bis 14 Uhr willkommen. Der Eintritt ist frei.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller