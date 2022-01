Mit vollem Programm will der VVV Burgdorf ins neue Jahr starten – trotz Corona-Pandemie und Omikron-Variante. Im Januar werden die Brass Band Berlin, Comedian Markus Maria Profitlich und ein Musical-Gastspiel über Marlene Dietrich erwartet.

Silke Dubilier ist am 21. Januar im Theater am Berliner Ring in der Rolle der Marlene Dietrich zu erleben. Quelle: TfN