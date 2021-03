Burgdorf

Der Verkehrs- und Verschönerungs-Verein (VVV) kündigt die Gründung eines weiteren Arbeitskreises für den Bereich Literatur an. Ziel sei es, mit den Buchhandlungen, der Stadtbücherei, dem Kulturverein Scena und der Stadtjugendpflege ein Programm für Kinder und Erwachsene aufzulegen und zu einem kreativen Umgang mit Literatur anzuregen. Der Arbeitskreis werde sich im Auftrag der Stadt auch um die Organisation von Autorenlesungen im Culturcircus im Stadtpark der Burgdorfer Erzählwochen kümmern, teilt VVV-Geschäftsführer Gerhard Bleich mit. Wer an einer Mitarbeit interessiert sei, könne sich in der VVV-Geschäftsstelle melden unter Telefon (05136) 1862.

Von Joachim Dege