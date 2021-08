Burgdorf

Der Verkehrs- und Verschönerungs-Verein (VVV) organisiert für den vom Stadtmarketingverein (SMB) geplanten verkaufsoffenen Sonntag, 5. September, erneut einen Kunstmarkt auf dem Spittaplatz. Es ist bereits der 43. seiner Art. Einer der Höhepunkte der von 12 bis 18 Uhr dauernden Veranstaltung ist eine Kunstmeile mit drei Stationen.

An mehr als 40 Ständen zeigen Kunsthandwerker und Hobbykünstler einen Querschnitt verschiedener Gestaltungsmöglichkeiten. Das vom VVV ausgegebene Motto lautet: Kunst zum Anschauen und Mitmachen. Die Kunsthandwerker lassen sich nämlich auch mit dem gebotenem Abstand über die Schulter schauen und demonstrieren ihre Arbeitstechniken.

Ihr Angebot ist vielfältig: Acrylbilder, Airbrushtattoos, Buchbindearbeiten, Drechslerarbeiten, Genähtes, Holzkreationen, Karten, Keramikarbeiten, Kränze, Kreuzstichbilder, Malereien, Patchworkarbeiten, Puppen, Schmuckkreationen in unterschiedlichsten Ausführungen und aus ausgefallenen Materialien, Seifen, Serviettentechnik, Stelen, Taschen, Waldorfpuppen, Windspiele, Zeichnungen und vieles mehr.

Drei Ausstellungen bilden die Kunstmeile

Zudem gibt es etliche Aktionsvorführungen, etwa mit dem Schmied Falk Laxander und der Bodypainterin Gesine Marwedel. Wie sich Taschen, Blumen und Hausschuhe filzen lassen, zeigt Christel im Spring bei einer unterhaltsamen Mitmachaktion für Kinder.

Drei Ausstellungen in der Innenstadt sind bei freiem Eintritt geöffnet und bilden die sogenannte Kunstmeile. Das Stadtmuseum an der Schmiedestraße zeigt „Verborgene Schätze — Sammler stellen aus“. Dem 90 Jahre alten Kino Neue Schauburg ist die Ausstellung „Zweimal Sperrsitz bitte“ in der KulturWerkStadt an der Poststraße gewidmet. Der Kulturverein Scena präsentiert in der Magdalenenkapelle eine Ausstellung mit Fotografien von Roman Pawlowski mit dem Titel „nothing between“.

Von 13 bis 18 Uhr haben an diesem Sonntag mehr als 40 Geschäfte und gastronomische Betriebe in der Innenstadt geöffnet. Sie laden zum Einkaufsbummel und zur Einkehr ein. Beim Besuch der Geschäfte gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen: Auf dem Kunstmarkt gelten die 3G-Regeln. Ausgenommen sind Schüler und Kinder bis sechs Jahre. Beim Rundgang über den Markt bestehe aber keine Maskenpflicht, teilt der VVV mit.

Von Joachim Dege