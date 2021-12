Burgdorf

Der Juniorclub im Verkehrs- und Verschönerungs-Verein (VVV) organisiert eine Bastelaktion für Kinder. Gemeinsam können Kinder ab einem Alter von sechs Jahren am Donnerstag, 9. Dezember, um 16 Uhr in der KulturWerkStadt an der Poststraße 2 selbst gebackene Lebkuchenhäuser verzieren.

Auch für Januar Aktionen geplant

Auch für den Januar plant der VVV bereits Veranstaltungen für Kinder: Im Rahmen der Stadtgeschichteausstellung „Von der Heeßeler Burg bis zum 30-jährigen Krieg“ dreht sich am Donnerstag, 13. Januar, ab 16 Uhr alles um das alltägliche Leben im Mittelalter. Die Kinder backen dann gemeinsam eine Pizza aus Zutaten, die die Menschen im Mittelalter nutzten.

Beide Veranstaltungen sind kostenpflichtig. Karten gibt es in der VVV-Geschäftsstelle an der Braunschweigerstraße.

Von Leona Passgang