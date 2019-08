Burgdorf

Eine Fahrradtour auf dem Julius-Trip-Ring in Hannover plant der VVV-Ü-50-Club für aktive Unruheständler am Donnerstag, 15. Oktober. Die Teilnehmer treffen sich gegen 10.30 Uhr am Kiosk vor dem Burgdorfer Bahnhof und fahren mit der S-Bahn nach Hannover. Die Leitung übernehmen Karsten Desens und Bernd Ulrich. Sie setzen ein verkehrssicheres Fahrrad und wetterfeste Kleidung bei den Teilnehmern voraus.

Die Tour startet am Waldstadion an der Eilenriede. Der weitere Weg verläuft durch den nordöstlichen Rand des Stadtwaldes Eilenriede über Steuerndieb und das Pelikanviertel nach Vahrenwald und Linden. Ein längerer Aufenthalt ist am 1913 errichteten Neuen Rathaus auf dem Trammplatz geplant. Dort fahren die Teilnehmer mit einem Bogenaufzug zur Aussichtsplattform auf der rund 100 Meter hohen Rathauskuppel. Die letzte Touretappe führt am Maschsee vorbei über Waldhausen und Bischofshol zu den Annateichen im Hermann-Löns-Park in Kleefeld. Von dort ist es nicht mehr weit zur S-Bahn-Station an der Karl-Wiechert-Allee, die alle Mitfahrer zur Rückfahrt nach Burgdorf wieder aufnimmt. Unterwegs besteht die Möglichkeit der Einkehr.

Der Ringweg ist seit 2007 benannt nach dem ersten Stadt-Gartendirektor Hannovers, der dieses Amt von 1897 bis 1907 innehatte. Er schuf in seiner zehnjährigen Amtszeit zahlreiche neue Gartenanlagen, zu denen Stadtplätze, Parkanlagen wie der Maschpark und die Vordere Eilenriede, Friedhöfe sowie etliche Spiel- und Sportplätze gehörten. Julius Trip trat umfassend für die Pflege und Entwicklung des gesamten städtischen Grüns ein.

Teilnehmerkarten gibt es ab sofort bei Bleich Drucken und Stempeln, Braunschweiger Straße 2, Telefon (05136) 1862. VVV-Mitglieder erhalten eine Ermäßigung im Vorverkauf.

