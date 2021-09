Burgdorf

Bis ins vergangene Jahrhundert hinein prägten zahlreiche Mühlenbetriebe die Landschaft zwischen Burgdorf und Hänigsen. Einige der erhalten gebliebenen Mühlen will der Verkehrs- und Verschönerungs-Verein (VVV) auf einer Radtour anfahren und besichtigen.

Die Tour ist für Sonnabend, 25. September, geplant. Die 40 Kilometer lange Tour startet um 11 Uhr am Pferdemarktplatz, Am kleinen Brückendamm. Von dort führt sie zuerst zur Sorgenser Bockwindmühle, die als einzige von ehemals 15 Mühlen noch in voller Pracht erhalten ist. Auch planen die Veranstalter einen Halt an den Überbleibseln der Dachtmisser Wassermühle und der früheren Hänigser Mühle.

Auf dem Rückweg passieren die Teilnehmenden die Mühle Amme in Uetze und die ehemalige Walkemühle in Hülptingsen, bevor es vorbei an der Lampenmühle an der Friedrikenstraße gegen 17 Uhr zurück zum Ausgangspunkt geht. Eine Einkehr ist unterwegs im Café „Zur alten Wassermühle“ in Uetze geplant. Wetterfeste Kleidung und ein verkehrssicheres Fahrrad sind laut VVV Voraussetzung für die Teilnahme an der Radtour.

Die Teilnahme an der Radtour kostet 4 Euro. Tickets gibt es in der VVV-Geschäftsstelle an der Braunschweiger Straße 2.

Von Marie Pinkert