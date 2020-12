Burgdorf

„ James Bond: 007 in Burgdorf“ − Diesen etwas vollmundigen Titel trägt eine Ausstellung, die der Verkehrs- und Verschönerungs-Verein (VVV) ab Sonnabend, 13. März, bis Ende Mai im Stadtmuseum an der Schmiedestraße zeigen will. Denn selbstredend war der berühmte britische Superagent mit der Lizenz zum Töten niemals in Burgdorf, außer im Kino an der Feldstraße. Die Exponate haben denn auch allesamt einen Bezug zu den kultigen Bond-Filmen. Requisiten, Kostüme, Autogramme, Produktionsartikel und vieles mehr sind zu sehen. Sie alle stammen aus der Sammlung des in der Nähe von Hannover lebenden Engländers Chris Distin. Einige Stücke sind einmalig und nur in dieser Ausstellung zu sehen – darunter der Drachenflieger von James Bond aus dem Film „Leben und Sterben lassen“. Die herausragende Attraktion ist allerdings ein original Aston Martin DB5 aus dem Jahr 1965. Zur Ausstellung hat der VVV ein umfangreiches Rahmenprogramm vorbereitet. So ist etwa ein Vortrag mit Deutschlands führendem James-Bond-Autor Danny Morgenstern geplant.

Von Joachim Dege