Kulturveranstaltungen auf dem Gelände der historischen Grabanlage Magdalenenfriedhof will ein neuer Arbeitskreis des Verkehrs- und Verschönerungs-Vereins (VVV) in Zukunft auf die Beine stellen. Für 2022 plant der VVV zudem eine Ausstellung über den 436 Jahre alten Friedhof und das ehemals benachbarte Armenhaus.

Letzteres sei 1680 entstanden und für „alte abgelebte, schwache, kränkliche, gebrechliche und unvermögende Leute“ bestimmt gewesen. „Für zwölf bis 15 Personen standen eine große Stube und für jeden eine separate Kammer bei freier Feuerung und freiem Licht zur Verfügung“, heißt es in einer Mitteilung des VVV. Essen und Getränke hätten die Menschen sich selbst besorgen müssen. Das Haus habe sich über Spenden und Mittel der Kirche finanziert.

Relief an Pankratius-Kirche erinnert ans Armenhaus

In den folgenden Jahrhunderten habe es keine wesentlichen Veränderungen in und um die Einrichtung gegeben. „1971 musste das Anwesen der Hochbrücke, die die Bundesstraße 188 über die Bahnlinie in die Stadt führt, weichen“, heißt es in der Stadtchronik. Deshalb wurde das Haus abgerissen. Zu diesem Zeitpunkt sei das Gebäude bereits baufällig und schon drei Jahre lang nicht mehr bewohnt gewesen. An die Existenz des Hauses erinnert heute noch das aus dem 17. Jahrhundert stammende und bis vor dem Abriss an der Eingangsseite aufgehängte Lazarus-Sandsteinrelief. Heute hängt es an der südlichen Wand des Seitenschiffes der St.-Pankratius-Kirche.

Auch der Friedhof hat eine lange Geschichte. Seit den Sechzigerjahren werden dort keine Menschen mehr begraben. Ausnahmen gab es laut VVV 1965 für den ehemaligen Besitzer der Burgdorfer Nudelfabrik Alfred Hansmann und den 2001 verstorbenen Tierarzt Volkmar Schüler. Heute lassen sich noch mehr als 630 Grabstellen identifizieren, zum größten Teil solche von wohlhabenden Familien.

In der 1869 entstandenen Friedhofskapelle veranstaltet der Kulturverein Scena im VVV jedes Jahr von April bis Oktober drei Kunstausstellungen sowie bisweilen auch Konzertveranstaltungen. Eine Projektgruppe des neuen Arbeitskreises, in der auch Mitglieder von Scena mitarbeiten, nimmt demnächst die Vorbereitungen für die stadtgeschichtliche Ausstellung auf. Schon jetzt sucht der VVV Zeitzeugen, die sich noch an das Armenhaus erinnern und über Erlebnisse berichten können, die mit dem Magdalenenfriedhof in Verbindung stehen. Auch Fotomaterial sucht der VVV.

Wer einen Beitrag zur Ausstellung leisten will, kann sich bei Karsten Desens unter Telefon (05136) 84264 oder bei VVV-Geschäftsführer Gerhard Bleich unter Telefon (05136) 1862 melden.

Von Janna Silinger