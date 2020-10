Burgdorf

Für den letzten Tag der Ausstellung „Stadtbilder – Burgdorf gestern und heute“ in der KulturWerkStadt an der Poststraße 2 am Sonntag, 11. Oktober, rufen die Organisatoren die Besucher dazu auf, historische Fotos aus dem eigenen Fundus mit stadtgeschichtlichem Hintergrund mitzubringen. Diese Bilder will der Verkehrs- und Verschönerungs-Verein (VVV) dann einscannen. Die Besitzer können sie anschließend wieder mit nach Hause nehmen.

VVV sucht Fotos alter Fabriken oder von Persönlichkeiten

Infrage kommen laut VVV Fotografien von mittlerweile aus dem Stadtbild verschwundenen Gebäuden und Fabriken sowie Aufnahmen früherer Festereignisse und bekannter Burgdorfer Persönlichkeiten aus den vergangenen Jahrzehnten. Willkommen seien auch Bilder, auf denen der Besuch prominenter Politiker und Künstler für die Nachwelt festgehalten worden ist.

Anzeige

In der aktuellen Ausstellung können die Besucher im Abstand von 100 Jahren entstandene – paarweise angeordnete – historische und aktuelle Fotos aus diversen Stadtbezirken betrachten. Die heutigen Fotoaufnahmen erfolgten aus einem nahezu identischen Blickwinkel und erlauben somit einen vergleichenden Einblick in die Stadtentwicklung seit Anfang des 20. Jahrhunderts.

Von Mark Bode