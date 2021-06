Burgdorf

Ehrenamtliche Helfer des Verkehrs- und Verschönerungs-Vereins (VVV) haben am Freitagvormittag auf dem Pferdemarktplatz am Kleinen Brückendamm mit den Vorbereitungen für den Burgdorfer Pferde- und Hobbytiermarkt am Sonnabend, 19. Juni, begonnen. Es ist der erste in diesem Jahr. Wegen der Covid-19-Pandemie gab es 2020 sogar nur einen einzigen Pferdemarkt. Auch wenn die Infektionszahlen inzwischen stark zurückgegangen sind, gelten am Sonnabend strenge Hygiene- und Abstandsregeln.

Drei Eingänge sind geöffnet

„Oberstes Ziel ist es, die Besucherströme zu entzerren“, sagt VVV-Geschäftsführer Gerhard Bleich. Deshalb werde es drei Eingänge vom Kleinen Brückendamm, von der Uetzer Straße und vom Auelängsweg, aber nur einen Ausgang geben, und zwar am Kleinen Brückendamm. So will der VVV den Begegnungsverkehr auf dem Pferdemarkt minimieren. An den Eingängen und am Ausgang werden Desinfektionsmittelspender aufgestellt.

„Es besteht zudem Maskenpflicht“, sagt Bleich. Eine medizinische Maske reiche aus. „Am Eingang stellen wir denjenigen, die ihre Maske vergessen haben, Mund-Nase-Bedeckungen für einen Euro zur Verfügung.“

Größerer Abstand zwischen den Ständen

Damit die Besucher Abstand halten können, sollen die Wege auf dem Platz breiter als üblich werden. Außerdem müssen die Händler ihre Stände in einem größeren Abstand zueinander aufbauen. „Ein ehrenamtliches Team wird im Einsatz sein, um den Besucherverkehr zu steuern“, kündigt Bleich an. Die Helfer würden darauf achten, dass sich an eventuellen Engpässen keine Menschentrauben bilden.

Die Besucher können eine Toilettenanlage auf dem Schützenplatz nutzen. Nach seiner Einschätzung lässt sich das Besucheraufkommen beim ersten Pferdemarkt seit neun Monaten schlecht schätzen: „Es werden sicherlich weniger kommen als sonst.“

Von Friedrich-Wilhelm Schiller