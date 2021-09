Burgdorf

„Heimkino im Museum“ heißt eine neue Reihe, in der der Verkehrs- und Verschönerungs-Verein (VVV) fortan historische Filmaufnahmen und Fotografien im Stadtmuseum an der Schmiedestraße zeigen will. Das erste Mal soll das am Sonntag, 3. Oktober, von 14 bis 17 Uhr der Fall sein.

Dann sollen dort Fotografien aus der Zeit von 1928 bis 2018 zu sehen sein, die den Wandel Burgdorfs von der nur spärlich entwickelten Ackerbürgerstadt zur modernen Kleinstadt widerspiegeln. Im Mittelpunkt stehen Schwarz-Weiß-Abbildungen, die Einblicke in den Lebensalltag in früherer Zeiten geben und unter anderem die Müllabfuhr 1956 oder einen Wochenmarkt im Jahr 1953 zeigen. Zudem richtet sich der Fokus auf besondere Kapitel der Stadtgeschichte wie die 500-Jahr-Feier der Stadt im Jahr 1933 oder die Einweihung der Hochbrücke im Jahr 1975.

Von Joachim Dege