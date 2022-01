Burgdorf

Lego geht immer, scheint man sich beim Verkehrs- und Verschönerungs-Verein (VVV) zu sagen. Jedenfalls will der VVV ab Sonntag, 30. Januar, erneut eine Lego-Ausstellung präsentieren. Dieses Mal nicht im Stadtmuseum, wo vor nicht einmal zwei Jahren „Raumschiffwelten“ aus den bunten Plastikbausteinen zu sehen waren, sondern in der KulturWerkStadt. Der Schwerpunkt der Schau soll einmal mehr bei Lego-Technic liegen – vom Strandflitzer bis zum Spaceshuttle.

Die bis Sonntag, 27. März, dauernde Ausstellung zielt nach VVV-Angaben auf Familien. Alle Exponate stammen aus der Sammlung von Christian Lange. Dieser lädt für Sonntag, 13. Februar, als Gastgeber zu einer Führung ein. Die Führung, für die eine vorherige Anmeldung beim VVV unter Telefon (05136) 1862 erforderlich ist, beginnt um 15 Uhr.

Lego-Technic-Baukästen gibt es seit 1977

Der dänische Spielzeugkonzern Lego kam 1977 mit eigenständigen Konstruktionsbaukästen auf den Markt. Lochbalken und Lochplatten, Verbindungsstöpsel und Achsen, Zahnräder und Gelenke sowie Motoren ermöglichten den realen Vorbildern detailgetreu nachempfundenen Bau von Fahrzeugen und technischen Funktionsmodellen. Neue technische Lösungen kamen über die Jahre hinzu – beispielsweise die Pneumatik und motorbetriebene Linearaktuatoren, mit denen sich Hydrauliken nachahmen lassen.

Die umfangreiche Ausstellungspalette in der KulturWerkStadt umfasst unter anderem Helikopter, Rennwagen, Autos mit besonderer Funktion, Motorräder, Bagger, Kräne, Radlader, Bulldozer, Gabelstapler, Traktoren, Mähdrescher, ein Spaceshuttle und ein sogenannter Flughafenlöschgigant.

Christian Lange sammelt leidenschaftlich

Der Ursprung der Lego-Sammlung von Christian Lange liegt im Jahr 1970. Als damals Siebenjähriger entdeckte der Diplom-Architekt seine bis heute andauernde Sammelleidenschaft für die Bausteine. Durch den kontinuierlichen Ausbau entstand eine mehr als 1200 Exponate umfassende Sammlung, die in Deutschland ihresgleichen sucht. In Burgdorf waren seine Lego- Ausstellungen bereits 2014 und 2020 zu sehen.

Die KulturWerkStadt an der Poststraße ist zurzeit immer sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Am verkaufsoffenen Sonntag, 13. März, soll die Schau von 12 bis 18 Uhr zu sehen sein. Der Eintritt ist kostenlos. Es gilt 2G plus.

Von Joachim Dege