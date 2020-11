Burgdorf

Ein 45 Jahre alter Mann aus Burgdorf ist wegen Kindesmissbrauchs angeklagt. Er soll sich an seiner damals minderjährigen Tochter sexuell vergangen haben und muss sich nun vor dem Landgericht Hildesheim für die Übergriffe strafrechtlich verantworten.

Der Prozess, für den die 3. Große Strafkammer als Jugendschutzkammer unter dem Vorsitz von Richterin Barbara Heidner vier Verhandlungstage angesetzt hat, beginnt am Mittwoch, 9. Dezember. Das Urteil will die Kammer voraussichtlich am 15. Dezember verkünden.

Tochter war beim ersten Übergriff acht Jahre alt

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann insgesamt sieben einzelne Taten vor. Diese soll er im Zeitraum von 2004 bis 2009 begangen haben. Seine Tochter war damals minderjährig. Zum Zeitpunkt der ersten Tat war sie nach Angaben des Gerichts acht Jahre alt.

Die Strafkammer hat bereits angekündigt, dass sie die Öffentlichkeit während des Prozesses teilweise vom Verfahren ausschließen werde. Dies diene dem Schutz der Privatsphäre der Verfahrensbeteiligten, insbesondere dem Schutz der sexuell missbrauchten Tochter.

Von Joachim Dege