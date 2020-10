Heeßel

Wer durch Heeßel schlendert und den Blick auf das Grundstück neben der Aral-Tankstelle wandern lässt, dürfte entzückt sein: Dort steht ein hübsches Fachwerkhaus mit Backsteinanbau inmitten eines Gartens mit Stauden und alten Obstbäumen und versprüht dörflichen Charme. Es handelt sich um die Alte Schule. Karl-Heinz Vehling und Doris Knops-Vehling haben ihr eine Runderneuerung angedeihen lassen. Ende des Jahres sollen auch die Innenarbeiten abgeschlossen sein.

Der frühere Vorsitzende des Stadtmarketingvereins und seine Frau wohnen hinter der Alten Schule am Tiefenauweg. Als der Bewohner des Hauses verstarb und das Gebäude zum Verkauf stand, hatten Vehlings zunächst nur ein Auge auf die Doppelgarage geworfen. „Wir leben mit einer unserer Töchter in einem Mehrgenerationenhaus, und da ist es mit den Parkplätzen auf dem eigenen Grundstück schon eng“, sagt Knops-Vehling. Um welch historisches Bauwerk es sich handelte und welche Geschichte sich darum rankte, wusste das Ehepaar im Dezember 2017 noch nicht.

Ein Idyll: Der neu angelegte Garten der sanierten Alten Schule in Heeßel. Quelle: Joachim Dege

Archiv verrät die Geschichte der Alten Schule

Bis es von einem Bekannten angesprochen wurde: „Ihr habt also die Alte Schule gekauft.“ Das machte das Ehepaar neugierig. Vehlings forschten im Niedersächsischen Landesarchiv nach und wurden fündig. „Die eigentliche Schule war lediglich der 1872 errichtete Backsteinanbau. In dem 35 Quadratmeter großen Raum, der mit einem Ofen ausgestattet war, lernten 1930 31 Heeßeler Kinder. Damit handelte es sich nicht mal um eine Zwergschule“, erzählt Knops-Vehling. Der Rest des Fachwerkhauses war Gemeindehaus und enthielt die aus Stube und Kammer bestehende Wohnung des Dorfschullehrers, eine Gemeinschaftsküche und im hinteren Bereich Mietwohnungen. Allerdings war das Gebäude bereits seit 1905 so baufällig, dass der Gemeindeausschuss 1932 beschloss, die Heeßeler Schulkinder gastweise nach Burgdorf zum Unterricht zu schicken.

Gegen diese Abordnung hatten sich sowohl der Gemeindeausschuss als auch der Schulvorstand lange heftig gewehrt. Das geht aus den Akten aus dem Landesarchiv hervor. „Die vom Kreisarzt aufgenommenen Mängel wollten sie aber auch nicht beseitigen. Das haben jetzt wir gemacht, nach fast 100 Jahren“, sagt Vehling.

Ursprünglich geplante Sanierung ist unmöglich

Erst peu à peu stellte sich heraus, wie baufällig die Alte Schule war. Vehlings holten einen Fachmann für Sanierung von Fachwerkhäusern an Bord, mit dem sie die Sanierung planten. Der befand nach dem Entfernen von diversen Schichten Tapete, Wand- und Deckenverschalungen, dass am Dachstuhl nichts mehr zu machen sei. Also hieß es umplanen. So entstand ein Neubau in Fachwerkbauweise und Beton mit modernster Energetik und Dämmung, und zwar auf dem alten Grundriss.

Ansicht der Alten Schule Heeßel vor der Sanierung vom Tiefenauweg aus gesehen. Quelle: Doris Knops-Vehling

„Uns war wichtig, die Fachwerkfassade und den Backsteinanbau zu erhalten“, sagt Vehling. „Wir wollen zeigen, dass man den Charakter eines Ortes erhalten kann, und so dem Dorf etwas zurückgeben, in dem wir uns schon 20 Jahre wohlfühlen.“ Das ließen sie sich insgesamt „eine hohe sechsstellige Summe“ kosten. Ein Fachmann für die Sanierung von Backstein entfernte den Beton, der gegen die Feuchtigkeit von außen teilweise auf die Fassade aufgetragen worden war, reinigte die Steine und verfugte das Mauerwerk neu. Die zur Dorfstraße sichtbare, größtenteils originale Fachwerkfassade verbirgt jetzt einen modernen, bestens gedämmten Neubau.

Seminare und Kultur sollen die Alte Schule beleben

In dem sollen künftig Seminare und Feiern stattfinden. Im Obergeschoss gibt es eine Wohnung mit Dachterrasse, die als Gästewohnung auf Zeit vermietet werden soll, erklärt Knops-Vehling, was die Alte Schule bald wieder mit Leben füllen soll. „Wir können uns auch gut Kulturveranstaltungen vorstellen, kleinere Konzerte, Lesungen, so in der Art“, ergänzt ihr Mann. Dafür bietet sich auch der Garten an, den Knops-Vehling von einem Landschaftsarchitekten in Form eines Bauerngartens gestalten ließ.

Von Sandra Köhler