Burgdorf

Von einem Warnstreik in den städtischen Kitas geht die Verwaltung am Dienstag, 8. März, aus – allerdings steht noch nicht fest, wo und in welchem Umfang die Beschäftigten die Arbeit niederlegen. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen das vorab nicht mitteilen“, sagt Stadtsprecherin Alexandra Veith. Aufgerufen zu dem Arbeitskampf hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, die bei den laufenden Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst den Druck auf die Kommunen erhöhen möchte.

Als Folge rechnet die Stadt Burgdorf damit, dass sich Eltern auf eingeschränkte oder gar keine Betreuung der Jungen und Mädchen einstellen müssen – wie Stadtrat Michael Kugel in einem Elternbrief mitteilt. Darin weist er Mütter und Väter darauf hin, dass die Beschäftigten unangekündigt vom Dienst fernbleiben können. Denkbar sei, dass die Kinder in einer anderen Situation als gewohnt in der Einrichtung angenommen werden. Es könne zudem zu einer reduzierten Betreuungszeit oder einer eingeschränkten Zahl an Platz in den Gruppen kommen.

Von Antje Bismark