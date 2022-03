Burgdorf

Eingeschränkte Betreuung oder gar keine geöffnete Kita: Etliche Burgdorfer Familien haben am Dienstag kurzfristig für ihren Nachwuchs eine Alternative suchen müssen, weil sich Beschäftigte aus Krippe, Kita und Hort am Warnstreik beteiligt hatten. Zu dem Arbeitskampf hatte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi aufgerufen, um den Druck auf die Kommunen als Arbeitgeber zur erhöhen. Kitas in privater Trägerschaft wie Arbeiterwohlfahrt oder des Deutschen Roten Kreuzes waren nicht betroffen.

Nach Aussage von Stadtsprecher Sebastian Kattler boten die Einrichtungen in Schillerslage und Otze ebenso wie die Kita Südstern keine Betreuung an. In Ramlingen-Ehlershausen öffnete die grüne Kindergarten-Gruppe von 8 bis 14 Uhr, alle anderen Gruppen blieben geschlossen. In der Kita Weststadt fiel die Betreuung der Bärengruppe und im Hort aus. In der Einrichtung betreuten die Erzieherinnen und Erzieher die Kinder der Löwen- und der Elefantengruppe jeweils bis 12.30 Uhr. Keinerlei Einschränkungen gab es demnach für die Tiger- und die Pinguingruppe. In der Kita Gartenstraße verlief der Dienstag ohne Einschränkung, aus Sorgensen und der Kita Freibad erhielt die Stadt nach Angaben Kattlers keine Information über eine Streikbeteiligung.

Bürgermeister: Kommunen kennen den Druck

„Ich habe durchaus Verständnis für den Streik“, sagt Bürgermeister Armin Pollehn, „allerdings finde ich den Zeitpunkt angesichts des Mangels an Mitarbeitenden unpassend.“ Es gebe aktuell viele Beschäftigte die erkrankt seien, hinzu komme, dass die Stadt nicht genügend Plätze für den Burgdorfer Nachwuchs vorhalten könne. „Wenn Verdi sagt, dass der Druck auf die Kommunen erhöht werden soll, dann greift das für mich nicht“, sagt Pollehn. Denn der Druck auf Städte wie Burgdorf sei bekannt: „Uns muss niemand etwas wegen der unzureichenden Ausbildungsvergütung sagen.“

Vater: Kaum noch reguläre Betreuung in den Kitas

Der Streiktag reihe sich nahtlos ein in Tage mit ohnehin eingeschränkter Betreuung, sagt Fabian Schwelgin vom Kita-Stadtelternrat. Familien müssten schon jetzt täglich neue Lösungen finden: „Bei uns in der Kita Otze ist beispielsweise am Montag die Betreuung reduziert worden, am Dienstag fiel sie ganz aus, und für Freitag wissen wir, dass die Kita für uns nur von 11.30 bis 15.30 Uhr öffnet“, sagt der Vater. Täglich gebe es Informationen wie viele Stellen wegen Krankheit oder fehlendem Personal nicht besetzt seien: „Da ist es für uns Eltern fast egal, aus welchem Grund die Kinder nicht in die Kita gehen können.“

Die aktuelle Situation führt seiner Einschätzung nach die insbesondere für kleine Jungen und Mädchen geforderte verlässliche Betreuung ad absurdum: „Eigentlich brauchen sie eine Kontinuität in der Struktur, doch die funktioniert schon lange nicht mehr.“ Deshalb müssten die Belange der Kita-Beschäftigten, auch bei der Ausbildung und der Vergütung, nun endlich Gehör finden.

Von Antje Bismark