Burgdorf

Die Stadt Burgdorf und ihre Feuerwehr machen sich locker: Weil die Zahl der Covid-19-Ansteckungen aktuell niedrig und ein hoher Anteil der Feuerwehrkräfte durchgeimpft sei, will die Stadt sogenannten Drittnutzern den Zugang zu den Feuerwehrhäusern wieder ermöglichen. Die neue Regelung soll ab Montag, 12. Juli, gelten, kündigten Rathauschef Armin Pollehn (CDU) und sein Ordnungsamtsleiter Christian Enderle jetzt an.

Weil die Feuerwehrhäuser der Stadt über Gruppenräume verfügen, kommen dort in den Ortsteilen auch andere Vereine und Organisationen zusammen. So habe die Volkshochschule in der Vergangenheit schon Sprachkurse in Feuerwehrhäusern angeboten. In Dachtmissen etwa trafen sich die Mitglieder des Begegnungsverbands der Landwirte im Feuerwehrhaus zu Besprechungen und in Ramlingen Chöre für Proben. Auch Seniorennachmittage hätten in Feuerwehrhäusern stattgefunden. Alle diese Nutzer könnten nun zurückkehren in die Feuerwehrhäuser, gab die Stadt bekannt.

Einsatzbereitschaft der Feuerwehr ist sichergestellt

Möglich mache das der Umstand, dass nunmehr 75 Prozent der Feuerwehrleute zweimal geimpft und vor schweren Covid-19-Krankheitsverläufen weitgehend sicher seien. Damit sei die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr sichergestellt, nannten Pollehn und Enderle den Grund für die neue Lockerheit.

In Hülptingsen ist das Feuerwehrhaus seit vielen Jahren auch die Heimat des Schützenvereins, der in dem Gebäude seinen Schützenstand hat. Weil die Stadt dem Verein mit Pandemieausbruch den Zutritt zum Feuerwehrhaus strikt verwehrte und obendrein auch gleich die Schließanlage auswechselte, fühlten sich die Schützen ausgesperrt und um ihr Vereinsleben gebracht. Immer wieder wurden Vereinsvorsitzender Gerd Berkhahn und Ortsvorsteher Cord-Heinrich Schweer bei der Stadt vorstellig und verlangten, zumindest den Schießstand nutzen zu dürfen. Der Konflikt hatte schließlich zur Folge, dass Schweer, der sowohl stellvertretender Schützenchef als auch Feuerwehrmann ist, seinen ehrenamtlichen Einsatz bei den Brandbekämpfern vorübergehend ruhen ließ.

Bürgermeister: Brandschutz geht vor Brauchtum

Hülptingsens Schützen, die eine Nutzungsvereinbarung mit der Stadt haben und dafür auch bezahlen, können ihren Schießstand schon seit Anfang Juni wieder nutzen. Nur die Mitnutzung des Gruppenraums und der Küche war zuletzt noch tabu. Das werde nun am Montag wieder möglich sein und sei so auch mit dem Stadt- und dem Ortsbrandmeister abgestimmt, versicherten Pollehn und Enderle.

Pollehn sah sich zu der Klarstellung genötigt, dass die Pandemie für alle Vereine eine Herausforderung darstelle. Der Stadt sei es im Sonderfall Hülptingsen nicht darum gegangen, dem Schützenverein das Leben schwerzumachen, indem sie die Feuerwehr bevorzuge. „Es gibt keine Privilegien, sondern ausschließlich Prioritäten“, sagte der Bürgermeister. Dem Brandschutz und der Sicherheit der Bevölkerung habe die Stadt eine höhere Bedeutung beimessen müssen als dem Brauchtum und der Freizeitgestaltung der Schützen.

Von Joachim Dege